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Plastik cerrahın ilk klibi yoğun ilgi gördü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağlayan Yağmur, "Balık Hafızası" isimli ilk klibini yayınladı. Şarkı ilk günden yoğun ilgi gördü.

Plastik cerrahın ilk klibi yoğun ilgi gördü

03 Aralık 2016 20:20
Plastik cerrahın ilk klibi yoğun ilgi gördü - Tıkla İzle

OMÜ Tıp FakültesiPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Çağlayan Yağmur, 25 yıllık amatör müzik hayatında ilk profesyonel klibini yayınladı. Klip ilk 5 günde oldukça ilgi gördü. "Tıp fakültesinden arada bir sadece doktor çıkar" deyiminin bir örneği olan Çağlayan Yağmur, mesleğinde olduğu kadar müzikte de yetenekli bir isim. Küçük yaşlarda gitarla başladığı müziğe, yıllarca amatör olarak devam eden Çağlayan Yağmur, çevresindeki insanların şarkılarını çok beğenmesiyle, bir klip yapmaya karar verdi. Samsun'da müzisyen arkadaşlarıyla birlikte profesyonel bir klip çalışması yapan Yağmur, ilk klibini sosyal medya ve Youtube üzerinden yayınladı. İnsanların yoğun ilgi gösterdiği şarkı, önümüzdeki günlerde kendinden sıkça söz ettireceğe benziyor. Şarkılarının söz ve müziği kendisine ait olan Yağmur'un birçok bestesi var. Yakın zamanda bir albüm çıkarmayı hedefleyen Yağmur, kendisi de bir doktor olan Ferhat Göçer gibi adından söz ettirmesi bekleniyor.

"Müzik ile uğraşmak tüm yorgunlukları unutturuyor"
Yrd. Doç. Dr. Çağlayan Yağmur, "Müzikle amatör olarak uzun zamandır uğraşıyorum ancak profesyonel bir kayıt yapma imkanım şimdiye kadar olmamıştı. Sözü ve müziği bana ait olan yirmiden çok şarkım var. Yeni şarkılar üretmeye devam ediyorum. Şimdi bu eserleri duyurabiliyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Yıllardır sadece yakın çevremdeki insanlara çalıp söylediğim bestelerimi profesyonel bir ortamda düzenleyip kaydetme olanağı buldum. Bunu Samsun'da yapabiliyor olmak ayrı bir keyif. Değerli arkadaşım Burak Ertetik ve tüm 'Drum Clinic Samsun' ailesine çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde ilk çalışmamız olan 'Balık Hafızası' isimli şarkımızın klibini Youtube kanalından yayınladık. Yakında kayıtlarını tamamladığımız yeni projeleri paylaşıyor olacağız. Bir albüm projesi içindeyiz. Umarım beğeniyle dinlenir ve sevilir. Bu arada şunu belirtmek isterim ki tüm kayıtlar Samsun'da yapıldı. Klibin çekimleri de yine Samsun'da başarılı isim olan Uğur Kurt tarafından gerçekleştirildi. Mesleğim ve yoğun işlerim nedeniyle ancak işten güçten fırsat bulabildiğim zamanlarda çalışabiliyoruz. Ancak müzik ile uğraşmak tüm yorgunlukları unutturuyor. Müzikle ilgilendiğim zaman kendimi rahatlamış hissediyorum. Müzik benim bir parçam. Şarkılarımı paylaşmamdaki amacım insanların da şarkılarımı dinlemesi. Arkadaşlarım şarkılarımı dinliyordu. Profesyonel bir kayıt yaparak şarkılarımı herkese ulaştırmayı düşündüm. Bir rockstar, popstar olmak gibi amacım olmasa da parçalarımı insanlarla paylaşmaktan mutlu olacağım" dedi.

Kenan Akyüz

Etiketler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Öğre


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