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Plastik deposu 10 dakikada küle döndü

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde plastik malzemelerin yer aldığı depoda yangın çıktı. Yangın depoyu 10 dakikada küle döndürdü.

Plastik deposu 10 dakikada küle döndü

26 Şubat 2018 14:56

Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Toptancılar Sitesi’ndeki plastik malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Depoda plastik malzeme ve ahşap ürünler bulunması nedeniyle, yangın kısa sürede şiddetini arttırarak tüm depoyu sardı. Alevlerin ve siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği yangın 10 dakikada depoda bulunan bütün malzemeleri küle çevirdi. Çevredeki esnafların 110 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 4 koldan müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

“Yanan varilden depoya da alevler sıçradı”

Yangını gören vatandaşlar ise, “Dışarıda bulunan varilin içinde ısınmak için ateş yakmışlar. Yanan varilden depoya da alevler sıçradı ve depo bir anda tutuştu. Plastik deposu olduğu için de yangın bir anda büyüyerek depoyu kül etti” dediler.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış sebebinin bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Şahin Binici
 

Etiketler: plastik deposu, yangın

 

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