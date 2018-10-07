Plastik fabrikası alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, plastik atık fabrikasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar malzemeleri tutuşturdu. Bir anda alevlerin yükselmesiyle kendini dışarı atan fabrika çalışanları, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için büyük çaba sarf ederken, olay bölgesinden uzaklaştırmak istenen çalışanlar ise polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine olay yerindeki 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederken, alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dumanlar şehir merkezinden de görülürken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Derya Evren