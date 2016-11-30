Olay, bugün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Havaalanı Organize Sanayi Sitesindeki bir plastik fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen cep telefonu görüntüsü yangının boyutunu gözler önüne serdi. Çok sayıda itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı olmazken, fabrikada büyük hasar oluştuğu görüldü.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç