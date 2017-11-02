Yangın, Kemalpaşa Mahallesi 7412. Sokak'ta bulunan tarımsal sulama sistemleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle plastik fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören sanayi bölgesindeki güvenlik görevlileri, durumu 110 İtfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren yangın, yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, itfaiye ekipleri fabrikada incelemelerde bulundu. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi