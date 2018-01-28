Diğer
Kategoriler

Plastik kartla hırsızlık teşebbüsü kamerada

Küçükçekmece’de kendisini temizlikçi olarak tanıtan ve bu yolla apartmanlara girerek boş dairelerin kapılarını plastik kartlarla açmaya çalışan 2 genç kadının hırsızlık girişimi başarısız oldu. Apartman içerisindeki rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Plastik kartla hırsızlık teşebbüsü kamerada

28 Ocak 2018 09:27

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacıyla daha önce gözüne kestirdiği apartmanın önüne gelen 2 kadın, bir süre kapı önünde sohbet etti. Ardından apartman sakiniymiş gibi hareket eden şüphelilerden bir tanesi elindeki kart yardımıyla apartmanın dış kapısını açarak içeriye girdi. Kadınlardan bir tanesi dış kapının arkasında etrafı kollamak için beklerken, diğeri ise katları dolaşarak boş daireleri tespit etmeye çalıştı. Dairelerin zillerine teker teker basarak kontrol eden şüpheli kadın, ev sahibinin olduğu dairelere denk geldiği zaman ise temizlik işiyle uğraştığını ve iş aradığını söyledikten sonra boş dairelere yöneldi. Plastik kartla bir dairenin kapısını açmaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca kapıda bekleyen arkadaşıyla birlikte apartmandan ayrıldı.

Hırsızlık teşebbüsü kameralara yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki kadın bir apartmana yöneliyor. Bir süre kapı önünde sohbet eden iki kadın daha sonra apartmanın kapısını plastik kartla açarak apartmanın içerisine giriyorlar. Apartman içerisinde birisi gözcülük yaparken, diğeri üst katlara çıkarak daireleri kontrol ediyor. Ev sahibinin olmadığını garantiye aldığı bir daireye girmeye çalıştığı sırada apartmana girenler olması nedeniyle hırsızlık teşebbüste kalıyor. 2 şüpheli kadının daha sonra apartmandan ayrıldıkları görülüyor. 

Ufuk Kıvık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç