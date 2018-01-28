Plastik kartla hırsızlık teşebbüsü kamerada

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacıyla daha önce gözüne kestirdiği apartmanın önüne gelen 2 kadın, bir süre kapı önünde sohbet etti. Ardından apartman sakiniymiş gibi hareket eden şüphelilerden bir tanesi elindeki kart yardımıyla apartmanın dış kapısını açarak içeriye girdi. Kadınlardan bir tanesi dış kapının arkasında etrafı kollamak için beklerken, diğeri ise katları dolaşarak boş daireleri tespit etmeye çalıştı. Dairelerin zillerine teker teker basarak kontrol eden şüpheli kadın, ev sahibinin olduğu dairelere denk geldiği zaman ise temizlik işiyle uğraştığını ve iş aradığını söyledikten sonra boş dairelere yöneldi. Plastik kartla bir dairenin kapısını açmaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca kapıda bekleyen arkadaşıyla birlikte apartmandan ayrıldı.

Hırsızlık teşebbüsü kameralara yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki kadın bir apartmana yöneliyor. Bir süre kapı önünde sohbet eden iki kadın daha sonra apartmanın kapısını plastik kartla açarak apartmanın içerisine giriyorlar. Apartman içerisinde birisi gözcülük yaparken, diğeri üst katlara çıkarak daireleri kontrol ediyor. Ev sahibinin olmadığını garantiye aldığı bir daireye girmeye çalıştığı sırada apartmana girenler olması nedeniyle hırsızlık teşebbüste kalıyor. 2 şüpheli kadının daha sonra apartmandan ayrıldıkları görülüyor.

Ufuk Kıvık