Plastik sanayi ot süpürgeleri tehdit ediyor

Gelişen teknoloji ve plastik ürünlerin yaygınlaşması doğal ürün kullanımını ve üretiminini etkiliyor. Bu değişim beraberinde birçok mesleği ortadan kaldırıyor. Son yıllarda yok olmaya yüz tutan meslekler arasına ot süpürge üretimi de girdi. Yakın bir tarihimize kadar tüm evlerin en başta gelen ve vazgeçilmez ev eşyalarından birisi olan ot süpürge, yerini elektrikli ve plastik süpürgelere bıraktı. Ot süpürgelere olan rağbet hızla azalırken, beraberinde bekli de bin yıldır yapılmakta olan ot süpürge üretimi de bitme aşamasına geldi.

Sivas’ta ailesi yaklaşık 150 yıldır ot süpürge üretimi yapan ve Sivas’ta son kalan ot süpürge ustası olduğunu belirten Nihat Dirim, “Bu meslek bize dedelerimizden kaldı. Ailem yaklaşık 150 yıldır bu işi yapıyor. Ben 20 yıldır yapıyorum. Benden sonraki kuşakların yapacağını sanmıyorum” dedi.

Süpürge otunun köylerde üretildiğini belirten Dirim, yakın bir tarihe kadar günde 100-150 adet üretip satarken son yıllarda ise günde 50 adet üretip güçlükle sattıklarını söyledi. Ot süpürgesinin yerini günümüzde plastik ve elektrikli süpürgelerinin aldığını belirten Dirim, “Plastik sanayi ile birlikte ot süpürgesinin işi azaldı. Yetişmiş elamanımız yok. Yetişecek elaman da yok. Bu meslek bitiyor bitmek üzere” diye konuştu.

Bahçe hasadından sonra tamamen el emeği ile birçok zahmetli aşamadan geçen ot süpürgelerin fiyatı ise 7-10 TL arasında değişiyor.

Onur Erden - Veysel Korkmaz