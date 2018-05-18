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Platini’den Dünya Kupası'nda 'dalavere' itirafı

Eski Fransız futbolcu ve UEFA Başkanı Michel Platini bir programda Fransa'nın 1998 yılında kazandığı Dünya Kupası'na “küçük bir dalavere” ile müdahale ettiklerini itiraf etti.

Platiniden Dünya Kupasında dalavere itirafı

18 Mayıs 2018 20:07

Fransa’nın 1998 Dünya Kupası organizasyon sorumlusu olan Platini, “6 yıl boyunca Dünya Kupası organizasyonuyla uğraştıysak küçük dalavereler yapmamak için değil” dedi ve 1998 yılında Fransa’nın kazandığı kupa finaline Fransa ve Brezilya denk gelmesi için “küçük dalavere yaptık” açıklamasını yaptı.

Fransa’nın ve Brezilya’nın biri eski şampiyon olduğu için diğeri ev sahibi takım olduğu için gruplara kurası atanması sebebiyle iki ülkenin özellikle birbirine finale kadar denk gelmeyeceği şekilde farklı gruplara atandığı öğrenildi.

Böylece A ve C gruplarına atanan iki takım birbiri ile finale kadar karşılaşmadı ve finali beraber oynadı.
Fransa’nın unutamadığı kupalardan biri olan 1998 Dünya Kupası ile alakalı Platini ayrıca “Fransa ve Brezilya’yı finalde görmek herkesin hayaliydi” dedi ve diğer kupa organizatörlerinin de bu şekilde müdahalelerde bulunduğunu itiraf etti.  

Özlem Kaplan
 

 

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