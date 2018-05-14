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Play-off rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak yarı final play-off rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Play-off rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

14 Mayıs 2018 12:29

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off karşılaşmalarında yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İlk maçı deplasmanda 4-3 kaybeden Ümraniyespor'un, saat 16.00'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.


Sahasında Gazişehir Gaziantep'e son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Boluspor'un saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda final biletini almak için rakibiyle oynayacağı müsabakada ise Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Osman Gökhan Bilir yapacak.  

Uygar Aydın
 

 

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