Playcell'den çocuklara reklamsız oyun paketleri

Turkcell tarafından hayata geçirilen çocukların oyun platformu Playcell, kısa süre içinde aylık 2 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu. Çocuklara yönelik oyun platformu Playcell, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda avantajlı abonelik paketleri hizmete sundu.

Abonelik kapsamında sunulan Playcell Plus çocuklara reklamsız bir oyun ortamı sunarken, Playcell Ekstra ise Toca Boca serisi, Cut the Rope serisi, Sago Mini, Garfield gibi pek çok sevilen premium oyunu ücretsiz ve reklamsız olarak özellikle Android cihazlarda çocuklarla buluşturacak. Herhangi bir oyun içi satın alma yapılmadan içeriğin tamamına ulaşılabildiği için de hem ebeveynler için güvenli hem de çocuklar için keyifli bir ortam oluşuyor. Oyun oynama heyecanını Playcell web sitesinden, cihazların mobil ara yüzünden (mobil.playcell.com) yaşayabilecek. Turkcell, çocuklar rahatça oynayabilsin diye her iki pakete de 5GB internet tanımlayacağı belirtildi.