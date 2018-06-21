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Playstatıon Türkiye’nin iletişim ajansı İz İletişim oldu

Sony PlayStation, Türkiye için iletişim ajansını seçti. PlayStation markasının Türkiye’deki iletişim ve PR çalışmaları bundan böyle İz İletişim tarafından yürütülecek.

Playstatıon Türkiyenin iletişim ajansı İz İletişim oldu

21 Haziran 2018 14:37

PlayStation®4, PlayStation®4 Pro ve PlayStation®VR gibi eğlence sistemleri ve PlayStation™Store, PlayStation®Plus gibi dijital hizmetlerin yanı sıra; God of War, Uncharted, The Last of Us ve Gran Turismo gibi büyük beğeni toplayan SIE Worldwide Studios oyunları ile tanınan PlayStation markası, Türkiye’deki oyunculara uzun yıllardır hizmet veriyor.

Türkçe işletim sistemi ve Türkçe dil desteği ile sunulan oyun ve hizmetleriyle Türkiye’deki oyuncuların yanında olan ve ülkemizdeki faaliyetlerine hız kesmeden devam eden PlayStation Türkiye, önümüzdeki dönemde PR çalışmalarına yeni iletişim ajansı İz İletişim ile devam edecek.

PlayStation Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Yiğit, “PlayStation Türkiye olarak hem Türkiye’de oyunculuğun gelişmesi hem de ülkemizin oyun endüstrisindeki konumunu yükseltmek için çalışmaya hız kesmeden devam edeceğiz. İletişime daha da önem vereceğimiz bu dönemin ilk adımı olarak yeni iletişim ve PR ajansımız olan İz İletişim ile işbirliğimizi duyurmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Bu birliktelikle iletişim çalışmalarımız çok daha güçlenerek devam edecek” şeklinde konuştu.
 

 

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