Plazalar arasında hasat şenliği

İstanbul’da şehrin ortasında kentsel tarımın mümkün olduğunu göstermek isteyen Akmerkez, çatı katında yer alan Üçgen Teras’ın arka bölümündeki 750 metrekarelik alanında sürdürülebilir tarım uygulamalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre EkBiçYeİç işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Terasta Tarım’ projesi ile yetiştirilen onlarca çeşitte sebzelerin, meyvelerin, bitkilerin hasat tarihi de yaklaşıyor. 11 Eylül’de 13.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenlikte şehirde sağlıklı gıda tüketiminden probiyotik içecek yapımına kadar birçok atölye ve söyleşi gerçekleştirilecek.

Hasat Şenliği, tohum topları, kompost yapım atölyesi ve kendini sulayan saksıdan böcek otel yapım atölyesi gibi birçok etkinlik ile çocuklara doğa ile iç içe olma fırsatı verecek. Festival; EkBiçYeİç şeflerinin bahçeden hasat edilen taze ürünler ile yaptığı lezzetli ve sağlıklı yiyeceklerin tadımı, bahçe turları, ardından düzenlenecek konser etkinliği ile son bulacak.