POAŞ’ta örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin iş adamı Aydın Doğan ile Ersin Özince'nin de aralarında bulunduğu 47 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aydın Doğan katılmazken, 25 tutuksuz sanık ve avukatları ile katılanlarından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına da bir avukat duruşmada hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada, Mersin’deki POAŞ davasının görüldüğü mahkemeye yazı yazarak dosyaların birleştirilmesi hususunun sorulduğunu hatırlatarak, Mersin’den cevap geldiğini açıkladı. Heyet başkanı, Mersin 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nin birleşme kararı vererek dava dosyasını gönderdiğini belirtti. Dosyaya gelen evrakların okunması ve yoklamanın yapılmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Sanıklar, daha önce verdikleri ifadeleri tekrar ettiklerini söylediler.

“Raporları kabul etmiyoruz”

Sanıklar Aydın Doğan, Hanzade Doğan, İmre Barmanbek, Ali Rıza Temuroğlu, Yahya Üzdiyen, Yener Şenok ve Ali Ertan Çakır’ın avukatı söz alarak, müvekkillerinin bir kısmının yurt dışında olduğunu, bir kısmının ise sağlık sorunlarıyla nedeniyle duruşmaya katılamadıklarını belirterek, “Bazı müvekkillerimiz şirketten ayrıldıkları için temasımız gerçekleşmedi. Bahsettiğimiz müvekkillerin bu celselik mazeretli sayılmasını talep ediyoruz. Bir sonraki celse hazır edeceğiz. Daha önce aldırılan SPK, Gümrük müfettişliği ve bilirkişi raporlarının tamamını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Aydın Doğan’ın mazereti kabul edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen Aydın Doğan’ın da aralarında bulunduğu bazı sanıkların mazeretlerini kabul ederek, bir sonraki duruşmada hazır edilmelerine, aksi halde haklarında yakalama emri ya da zorla getirme kararı çıkarılacağına hükmetti.

Yabancı uyruklar sanıklar için talimat yazılacak

Bu duruşmada savunması alınan sanıkların diğer duruşmalara katılmaz zorunluluklarını kaldıran mahkeme, sanıklar Gerhard Dr. Roiss, Daid Charles Davies, Klaus Jurgen Schneider, Manfred Mağ. Dr. Madl Manfred MAg. Leitner’in daha önce bildirilen yurt dışı adreslerine ifadelerinin alınması için talimat yazılmasına karar vererek duruşmayı 1 Mart 2017’ye erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Petrol Ofisi’nin 2001-2008 arasında yurt dışından Türkiye'ye yapılan akaryakıt ithalatında Gümrük Birliği olmayan ülkelerden yapılan ithalatın Birlik üyesi olan İngiltere’den yapılmış gibi gösterildiği anlatılıyor. Gümrüklere sahte belge ibraz edilerek vergi muafiyeti sağlayıp vergi kaçırıldığı, devletin Petrol Ofisi tarafından zarar uğratıldığını öne sürülen iddianamede, Petrol Ofisi'nin 2000 yılından sonra Ukrayna ve Rusya gibi AB üyesi olmayan ülkelerden akaryakıt aldığı ifade ediliyor. Eksik ithalat vergisi ödemek üzere merkezi Bahamalar'da olan fakat İngiltere'de faaliyet gösteren Point isimli bir şirket kurulduğu, akaryakıtı bu şirket üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden alarak mamullerdeki vergi muafiyetinden yararlanıldığı, böylece vergi kaybına yol açıldığına vurgu yapılıyor.

İddianamede, aralarında iş adamı Aydın Doğan, Ersin Özince, Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek'in de bulunduğu 47 sanığın ''kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''örgüte üye olmak'' suçlarından hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Doğan ve Ersin Özince hakkında ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet'' ve "resmi belgede sahtecilik'' suçlarından 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istenen iddianamede, aralarında Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de bulunduğu 45 sanık hakkında ise ''örgüte üye olmak'', "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet'' ve "resmi belgede sahtecilik'' suçlarından 7,5 yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.