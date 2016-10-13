Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray’da, Alman futbolcu Lukas Podolski, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki toplantıda bu yıl çok anternatifli ve opsiyonlu bir kadroya sahip olduklarını belirten 31 yaşındaki futbolcu, “Sneijder’in yanında 10 numara gibi oynadım geçen maç. Milli takımda da oynadım, diğer takımlarda da farklı yerlerde oynadım. Forvet olarak da, solda, sağda oynayabilirim. Ama kendimi 10 numara pozisyonunda iyi hissediyorum. Hocanın vereceği bir karardır bu, bakacağız” dedi.

“Taraftarımız muhteşemdi”

Galatasaray taraftarlarından da övgüyle bahseden Alman yıldız, “Taraftarlarımız muhteşem bir atmosfer sergiledi son maçta, 40 bin kişiden fazlaydılar, bu oyuncular için çok iyi. Maçın öğlen saati olması da avantajdı. Aileleriyle geldiler taraftarlar. Umarım bir sonraki maçlarda da bizi desteklemeye devam ederler” diye konuştu.

“Türkiye için düşüncelerim pozitif yönde”

İyi ki Türkiye’ye geldiğini söyleyen Podolski, “Türkiye için kesinlikle düşüncelerim pozitif yönde. Çok Türk arkadaşım vardı Köln’de, burada da var. Harika bir sene geçirdim. İyi ki buraya gelmişim diyorum. Benim için sosyal medyadaki paylaşımlarım çok normal şeyler ama insanlara farklı gelebilir” şeklinde konuştu.

“Kendimi evimde gibi hissediyorum”

Kendini evinde hissettiğini söyleyen Podolski, “Ben insanlara sıcak yaklaşan biriyim haber olsun diye yapmıyorum, doğal halim. Burasının kültürünü de zaten biliyorum. İnsanların arasına karışmak zaten felsefemdir” dedi.

“Türkiye’de çok yetenekli oyuncular var”

“Türkiye’de, her yerde olduğu gibi çok yetenekli oyuncular var” diyen Alman yıldız, “Zaten burası futbol delisi bir ülke. Galatasaray’da da çok büyük yetenekler var. Almanya’daki sistem ise dünyaya örnek olacak bir sistem. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra şuan gençleşme durumu başladı. Almanya bu bağlamda örnek zaten” ifadelerini kullandı.

“Amacımız şampiyon olmak”

Galatasaray olarak her debiyi kazanmak için çıktıklarını belirten Podolski, “Beşiktaş maçına da öyle çıkmıştık. Eğer siz o maçı kazanır da şampiyon olamazsınız bunu anlamı yok. Bizim amacımız şampiyon olmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktır” dedi.

“Çok iyi çalıştım”

Sakatlığı sürecinde, yapılması gerekeni yaptığını ve iyi çalıştığını söyleyen Lukas, “Sakatlıktan sonra iki gol atmış olmak alışılagelmiş bir durum değil. Ben gol yüzdesi yüksek bir oyuncuyum ve bu maçta da öyle oldu. Birkaç hafta içinde de yüzde yüze geleceğim” diye konuştu.

“Löw’e bir kırgınlığım yok”

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw’e bir kırgınlığı olup olmamasının sorulması üzerine ise Podolski, “Almanya milli takımı çok kaliteli oyuncudan oluşan bir takım olduğu için hoca için de kolay bir karar olmaz. Löw ile ilgili bir kırgınlığım yok” cevabını verdi.

“Gol atmam önemli değil”

Gol atmasının önemli olmadığını söyleyen Alman yıldız, “Kendi adıma iyi bir sezon geçirdim, bu sezonda aynı sayıya ulaşmak isterim ama bu sezon Galatasaray Avrupa kupalarında değilse kötüdür. Gelecek sezon Avrupa’da olmalıyız. Hiçbir önemi yok gol atmamın, kötü bir sezon geçirdiysek” dedi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Jan Olde Riekerink hakkında da açıklamalarda bulunan Podolski, “Farkı siz de görüyorsunuz. Pozitif giden bir yol var. Kendisi Ajax’dan gelen bir antrenör. Bize katacağı çok şey olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Hocanın vereceği bir karar”

Galatasaray’da son haftaların formda ismi Eren Derdiyok hakkında da konuşan Lukas Podolski, “Eren’in 5 gol atması iyi bir şey, olumlu bir şey. Ben de iyi bir oyuncuyum. Form bulduğumda bu hocanın vereceği karardır. Beraberde oynayabiliriz ama ben şuan kendi performansıma odaklanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha uzun yıllar oynamak istiyorum”

Şu an 31 yaşında olduğunu ve çok iyi durumda olduğuna dikkat çeken Alman yıldız, “Daha uzun yıllar oynamak istiyorum. Her şey harika ama sonraki kontratlar için erken. Daha 2 yıl kontratım var. Şu anki hedefim şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde olmak” dedi.

“Ekstra antrenman her zaman yapıyorum”

Herkesin kendi performansından ve çalışmasından sorumlu olduğuna dikkat çeken başarılı oyuncu, “Ekstra antrenmanlarda her zaman yapıyorum. Bazıları 3-4 hafta bir şey yapmaz ama aynı performansı devam eder. Benim gençler için verebileceğim bir öneri yok. Ben ufakken takım çalışması dışında okuldan sonra, akşam yemeği öncesi, sonrası oynardım. Önemli olan ne kadar savaştığınızdır. Ben kendimi örnek verebilirim. Bu öneri mi, tavsiye mi bilemem” şeklinde konuştu.

Kaan Ülker

