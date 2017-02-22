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Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lucas Podoski'den Fenerbahçe'ye UEFA kupası göndermesi geldi.

Podolskiden Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

22 Şubat 2017 23:33

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında karşılaştığı Rus temsilcisi Krasnodar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla deplasmanda 1-0 kaybettiğinden dolayı Avrupa kupalarına veda etti.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lucas Podoski ezeli rakiplerinin Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından Twitter hesabı üzerinden UEFA kupası göndermesi yaparak, "2000'den bu yana! Sıradaki kim?' sözleriyele Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA kupasını aldığı resmi paylaştı. 

Podolski'nin bu paylaşımı Galatasaray taraftarları tarafından binlerce kez retweet edildi ve beğenildi.

Etiketler: fenerbahçe, galatasaray, pdolski


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