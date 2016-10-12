Tezmaksan Makine, 5 Eksen Metal İşleme Teknolojisi kullanarak, ünlü model Çağla Şikel’in heykelini yaptı.

Makine sanayi sektöründe, metale şekil veren üreticilerin metal işleme teknolojileri konusunda daha modern, daha hızlı, daha hassas ve kusursuz tezgahlarla çalışabilmeleri adına, takım tezgahları sektörünün gündemine yerleşen 5 Eksen Teknolojisi, Maktek Fuarında kullanıcıları ile buluştu.

Fuarda, ünlü model Çağla Şikel'in çapı 200mm, boyu 300mm olan çeliğe heykeli yapıldı. 3D tarama yöntemi ile tamamen birebir ölçüleri alınan Çağla Şikel‘in modellemesi yapıldıktan sonra, CAM programı ile firmanın ürün yelpazesinde yer alan FRONTIER LU 620 5 eksen işleme merkezinde işlendi. Çağla Şikel’in çelikten heykeli, heykelin yapılış süreci, programlanması, kısa filmi, Çağla Şikel ile birlikte Hologram Show 11 Ekim tarihinde sergilendi.

"Sanal ortamda hologramla yan yana olunca aynaya bakmak gibiydi"

Kendi heykelinin yapılmasını değerlendiren ünlü model Çağla Şikel, ''Bana ilk söylediklerinde, ışıkla taranıp, bilgisayar ekranında hayat bulmak enteresan fikir olarak gelmişti. Sanal ortamda hologramla yan yana olunca aynaya bakmak gibiydi. Gerçekten yanımda benden bir ben daha varmış hissi oluşturdu. Çok heyecan vericiydi. Düşünün ki, 5 Eksen Teknolojisiyle çelikten benim heykelim yapılıyor. Bu benim hayatımda bir ilk ve en güzel deneyimlerinden bir tanesi oldu. Bu teklif bana firma tarafından geldi. Kendi makinelerini adlandırdıkları gibi kusursuz ve mükemmel teknolojiye sahip olduğunu söylüyorlar. Beni de model olarak beğendikleri için denemek istemişler. Heykel 6 gün fuarda kalacak, 6 gün sonra heykeli ben alacağım. Bir heykelim olmuşken onu eve götüreyim diye düşünüyorum" dedi.