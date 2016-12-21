Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ile 10 bin özel harekat polisi alımı yapacak. Öğrenci oldukları için dışarıda belli bir ücret karşılığında yapılan çalışmalara katılma imkanı olmayan üniversite öğrencileri helikopter pistine kurdukları parkur ile kendilerini sınava hazırlıyor.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Karabük’te üniversitede eğitim öğretim hayatına devam ederken polis olmaya karar veren gençler önemli mesajlar da verdi.

“İnşaattan çıkan malzemelerle parkur kurdular”

PÖH alımları için fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından Karabük Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdüren 6 öğrenci, inşaatlardan çıkan malzemelerle iki gün süren bir çalışma ile kendilerine özel parkur hazırladı. 100 Yıl Mahallesi'nde bulunan helikopter pistine kurdukları ve sınavdaki parkurlarla aynı nizami ölçülerde hazırlanan alanda kar yağışına rağmen öğrenciler çalışmaya devam ediyor.

Aralarında, Ankaralı, Malatyalı, Amasyalı, Erzurumlu, Bursalı ve Siirtli olan, Karabük Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde okuyan öğrenciler bu hafta yapılacak olan fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına birer özel hareketçi gibi disiplinli bir şekilde hazırlanıyor.

“Bu vatana hizmet etmemiz gerekiyor”

İsimlerini açıklamak istemeyen polis adayı, “İnşaatlardan bize yardımcı olan ağabeylerimiz malzeme verdiler. Gayet güzel de parkur yaptık. Üniversite öğrencileri olarak bu yolda adım attık. Bütün amacımız sınavlara girmek. Bu vatana hizmet etmemiz gerekiyor. Kendi annem bile az da olsa korkuyor. Korkmaması lazım. Biz yanmazsak, başkaları yanmazsa bu vatan hiçbir zaman karanlıktan aydınlığa çıkamaz. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi 'Türk çocukları atalarını tanıdıkça onların yaptığı başarıları hatırladıkça kendilerinde güç ve kuvvet bulacaktır' diyor. Biz de bu doğrultuda yola çıktık” dedi.

Daha önce 3 kez sınavlara girdiğini anlatan polis adayı, “Hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu sefer olacak. Bir şekilde nasip olmadı ve vazgeçmedim” ifadelerinde bulundu.

Bir başka polis adayı ise, öğrenci oldukları için kendi imkanları ölçüsünde parkuru 2 günde kurduklarını anlatarak, “Dışarıda parayla parkur eğitimleri var ama öğrenci olduğumuz için kendi imkanlarımız ve bütçemizle parkur düzenledik. Çevreden inşaatlardan topladığımız malzemelerle POMEM parkurunun standart ölçülerinde birebir aynısını yaptık. Burada kendimizi hazırlıyoruz vatanımız milletimiz için. Her engele karşı burayı yaptık kar da yağmur da olsa kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.

Yasin Erdem