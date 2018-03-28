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Polatlı Emniyetinden dolandırıcılık operasyonu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tefecilik ve dolandırıcılık olaylarına karıştıkları şüphesiyle takibe alınan 9 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda şahıslar, çok sayıda karşılıksız çek ve mühimmatla birlikte yakalandı.

Polatlı Emniyetinden dolandırıcılık operasyonu

28 Mart 2018 01:14

Alınan bilgilere göre; Polatlı’da ve çevre illerde yaşanan tefecilik ve dolandırıcılık olayları nedeniyle Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan derinlemesine inceleme sonucunda tespit edilen 9 şüpheli şahıs 10 ay boyunca sıkı takibe alındı. 

Yapılan takip ve çalışmalarda oto alım satımı adı altında tefecilik yapan, internet ortamında araç ilanı vererek vatandaşlardan kapora adı altında para alarak dolandıran, karşılıksız çek ve senetlerle küçükbaş ve büyükbaş hayvan alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 şahsa yönelik 27 Mart Salı günü 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonla daha önceden kimlikleri tespit edilen M.K., Ç.E., F.C.K., E.T.Ç., S.Ş., N.E., F.Ç., M.E. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 milyon 700 bin TL değerinde karşılıksız çek ve senet, 40 adet değişik çaplarda tabanca mermisi ele geçirildi. 

Şahısların Polatlı Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.  

 

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