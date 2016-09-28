Polatlı Belediyesi, Gordion Antik Kenti’nde gerçekleştirdiği açılış töreni ile Polatlı’da Balon Turizmini başlattı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın projesi ile 2015 yılından beri devam eden çalışmalar tamamlandı. Gordion Antik Kenti ve Sakarya Meydan Muharebesi rotaları üzerinde gerçekleştirilecek olan uçuşlar ile Polatlı’ya gelen misafirler, tarihe gökyüzünden tanıklık edecekler. Yıldızkaya tarafından hayata geçirilen proje ile Polatlı; Kapadokya ve Pamukkale’den sonra Türkiye’nin üçüncü balon merkezi olacak. Gordion Antik Kenti’nde gerçekleştirilen törenle uçuşlar başladı.

Polatlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açılış törenine, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Topcu ve Füze Okul Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, İlçe Emniyet Müdürü Özer Şimdi, Polatlı Müftüsü Mehmet Muslu, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Siyasi Parti Temsilcileri, Kamu Kurum ve Kuruluşu Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programının eğlence içeren kısımı, hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler dolayısı ile iptal edildi. Ekim ayının ilk haftasından itibaren Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA), uçuşlara ücretsiz olarak katılmak isteyen vatandaşlar için rezervasyonları kabul edecek.

Balon Turizmi için start verildi

Yıldızkaya’nın çalışmaları doğrultusunda yaklaşık bir yıldır Ankara Kalkınma Ajansı, Türk Hava Kurumu, Gökçen Havacılık ve Meteroloji Genel Müdürlüğü ile görüşmeler sürdürülmüştü. THK Gökçen Havacılık Genel Müdürü Erdoğan Aslantaş ile Yıldızkaya’nın imzaladığı protokol neticesinde Polatlı’da Balon Turizmi için start verildi. Yapılan deneme uçuşlarının ardından, Gordion Antik Kenti’nde düzenlenen açılış töreni ile Polatlı’da Balon Turizmi başladı. Polatlı’da bir ilk olan Balon Turizmi ile tüm Türkiye, tarih mirasını göklerden seyretme imkanı bulacak.

Balon Turizmini başlatan Yıldızkaya törende yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün burada tarihi bir mekanın çevresinde Polatlı açısından çok önemli bir gelişmeye şahitlik yapıyoruz. Yaklaşık bir yıldır yürüttüğümüz çalışmalar, meyvesini verdi. İnşallah ilk uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Polatlımız iki büyük tarihi kıymetin, iki büyük tarihi mirasın ev sahibidir. Bunlardan biri insanlık tarihi açısından çok büyük önemi olan Frig Medeniyeti’nin başkenti Gordion Antik Kenti, Kral Midas’ın Tümülüsü, Büyük İskender’in kördüğümü kılıcı ile kestiği yer olan Gordion. Bir diğeri; Türk ve Türkiye tarihi açısından çok büyük kıymeti olan, Türk tarihinin dönüm noktası olan, Türk’ün makus talihinin yenildiği Sakarya Meydan Muharebesi toprakları. Bu iki tarihi kıymeti göreve geldiğimiz günden itibaren yeniden keşfetmeye, bunu başta Polatlı, Ankara, çevre iller ve tüm Türkiye’ye anlatmak üzere pek çok çalışma yürütüyoruz. İlk adımı Polatlı Tarihi Alanlar Merkezi’ni oluşturarak attık. Şu anda yalnızca şehrimizin tanıtımı için çalışan, gelen misafirlerimizi ağırlayan bir ekibimiz var. Bugün ücretsiz olarak gelen tüm misafirlerimizi ağırlayan, rehberlik hizmeti veren, şehrimizi tanıtan ve iyi intibalar ile ayrılmalarını sağlayan bir ekibe sahibiz. Bunun da meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık" diye konuştu.

"Misafirlerimiz artık tarihi mirasımızı gökyüzünden izleyecek"

Polatlı'nın tarihi değerlerine dikkat çekmek amacıyla ilk defa balon uçuşlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Yıldızkaya, şöyle devam etti:

"Türkiye’de hali hazırda iki yer mevcut, biri Kapadokya diğeri ise Pamukkale. İnşallah Polatlı'mız da bu zincirin üçüncü halkası olacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda Polatlı'mızın semalarında onlarca balon bir gerdanlık gibi şehrimizi süsleyecek. Ben bu projemizin şehrimizin tanıtımına çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Artık inşallah misafirlerimiz tarihi mirasımızı gökyüzünden izleme şansı bulacaklar diye düşünüyorum. Balon Turizmi projemizde emeği geçen Ankara Kalkınma Ajansı’na, Türk Hava Kurumu’na, Gökçen Havacılık’a ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Polatlı'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Hamza Kabasakal



