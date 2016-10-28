Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı başarılı operasyonlarla 10 kişiyi gözaltına aldı. Art arda gerçekleştirdikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polatlı sanayisinde uyuşturucu sattığı iddia edilen F.A. isimli şahsa operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu 10 kilogram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Polatlı İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer uyuşturucu operasyonları ile ilgili şunları söyledi:

"Polatlı'da hiç bir uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen, İlçe Emniyetimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızı zehirlemeye çalışan bu kişilerden, ilçemizi temizleyeceğiz. Dün olduğu gibi bugünde bu şahıslar ile ilgili sonuna kadar mücadeleye emniyetimiz devam edecektir."

Hamza Kabasakal