Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Polatlı'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Polatlı'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Polatlıda uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

28 Ekim 2016 16:11

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı başarılı operasyonlarla 10 kişiyi gözaltına aldı. Art arda gerçekleştirdikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polatlı sanayisinde uyuşturucu sattığı iddia edilen F.A. isimli şahsa operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu 10 kilogram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Polatlı İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer uyuşturucu operasyonları ile ilgili şunları söyledi:
"Polatlı'da hiç bir uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen, İlçe Emniyetimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızı zehirlemeye çalışan bu kişilerden, ilçemizi temizleyeceğiz. Dün olduğu gibi bugünde bu şahıslar ile ilgili sonuna kadar mücadeleye emniyetimiz devam edecektir." 

Hamza Kabasakal


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!