Diğer
Kategoriler

Polis 100'den fazla kamerayı inceleyerek tacizciyi yakaladı

Samsun'da çöp atmak için evinden dışarı çıkan genç kadını takip ederek apartmanın içinde elde tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, polisin 100'den fazla güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı.

Polis 100den fazla kamerayı inceleyerek tacizciyi yakaladı

27 Temmuz 2017 11:07

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki H.Y. adlı genç kadın çöp atmak için evinden dışarı çıktı. Bu sırada H.Y.'yi takip eden bir kişi iddiaya göre apartmana girdiği sırada peşinden gidip arkadan sarılarak elle tacizde bulundu. Genç kadının çığlık atması üzerine tacizci panik içinde kaçtı. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, durumun haber verilmesi üzerine 100'den fazla güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek taciz olayını aynı suçtan suç kaydı bulunduğu ileri sürülen F.A.M.'nin (35) gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis F.A.M.'nin evine baskın yapınca telsiz sesini duyan şahıs evin arka kapısından kaçtı. Ahlak polisi ekipleri uzun süren kovalamacanın ardından F.A.M.'yi Gazi Caddesi üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, tacizci


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!