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Polis 15 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis bir araçta yaptığı aramada zula diye tabir edilen gizli bölmelere yerleştirilmiş halde 54 paket halinde toplam 15 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirdi.

Polis 15 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirdi

27 Ekim 2017 14:47

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar üzerinden batı kentlerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını bilgisini alan polis ekipleri kent merkezinde bir aracı durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler aracın içerisinde aramada muhtelif yerlerine gizlenmiş vaziyette 54 paket halinde toplam 15 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, operasyonda narkotik köpeklerinin de kullanıldığı bildirildi.
 

 

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