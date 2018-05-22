Polis 2 yıl iz sürdü, kar maskeli cinayeti aydınlattı

Edinilen bilgiye göre olay 29 Haziran 2016 günü Çaycuma ilçesinde meydana geldi. 02.50 sıralarında 33 yaşındaki Murat Berber, arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra açık otoparka giderek aracına bindi. Bu sırada kar maskeli bir şüpheli, elindeki tabanca ile hızla olay yerine koşarak direksiyon başındaki Murat Berber’e kurşun yağdırdı.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Berber; ağır yaralanırken olayı gören arkadaşları durumu 112’ye haber verdi. Kar maskeli saldırgan ise hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri evli ve 1 çocuk babası Murat Berber’e ilk müdahaleyi yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adam, Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan Berber, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Berber, otopsi işlemlerinin ardından Çaycuma ilçesine bağlı Karamusa köyünde toprağa verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise aracıyla geri manevra yapmak isteyen Murat Berber, hızla yanına gelen kar maskeli saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Direksiyon başındaki Berber’e kurşun yağdıran kar maskeli saldırgan, olayın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polis; 2 yıl iz sürdü zanlılar yakayı ele verdi

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kar maskeli saldırganı yakalama çalışmalarına başladı. Yaklaşık iki yıl süren fiziki ve teknik takibin ardından olayla bağlantısı olduğu iddia edilen zanlılara ulaşıldı.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonla düğmeye bastı. Operasyon kapsamında Ş.U.T., T.G., E.V., R.A., D.T. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda R.M., Ö.K. ve F.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden R.A. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.U.T., T.G., E.V. ve D.T. ise serbest bırakıldı. R.M., Ö.K. ve F.Y.’nin ise sorguları sürüyor.

Olayın altın dolandırıcılığı nedeniyle işlendiği iddia edilirken, ‘altın kaçakçılığı’ ve ‘gasp’ suçundan Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan S.V. ve G.V.’nin de olayla bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Gülcan Çolak

