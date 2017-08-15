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Polis 39 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile ımeı kopyalama cihazı ele geçirildi.

Polis 39 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi

15 Ağustos 2017 13:21

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde cep telefonu satışı ve tamiri yapan 4 ayrı iş yerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 39 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 210 adet cep telefonu bataryası, 541 adet cep telefonu ekranı, 3 adet box (ımeı kopyalama) cihazı, 29 adet box cihazı kablosu ele geçirildi.

Operasyonda 5 şahıs hakkında ilgili kanunlara muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi. 

Gökten Ceylan


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