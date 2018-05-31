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Polis 81 ilde harekete geçti: 186 kişi yakalandı

Türkiye genelinde 10 bin 131 personel, 2 bin 950 karma ekip ve 37 dedektör köpeğin katılımıyla “Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması 2018-2” gerçekleştirildi. Uygulamada 186 aranan şahıs yakalandı, 65 şahıs gözaltına alındı.

Polis 81 ilde harekete geçti: 186 kişi yakalandı

31 Mayıs 2018 13:00

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların parkları huzur ve güven içerisinde kullanabilmeleri amacıyla dün 18.00-22.00 saatleri arasında ülke genelinde “Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması” gerçekleştirildi. 30 büyükşehirde kurulan Mobil Park Polis ekipleri ile diğer 51 ilde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama 5 bin 971 parkta, 10 bin 131 personel, 2 bin 950 karma ekip ve 37 dedektör köpek ile gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 55 bin 651 şahıs ve bin 216 umuma açık yer kontrol edildi, 186 aranan şahıs yakalandı, 65 şahıs gözaltına alındı. 4 bin 941 araç kontrol edildi, 2 aranan araç yakalandı ve 21 araç trafikten men edildi. Yapılan denetimler sonucunda idari ve trafik yönünden toplamda 84 bin 275 TL idari para cezası kesildi. 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 64 adet mermi, 6 adet kesici/delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 6,55 gram esrar, 0,25 gram eroin, 9,29 gram bonzai ele geçirildi. 

Açıklamada, polisin vatandaşları her türlü tehlikeden korumak ve huzurlu bir çevrede güvenle yaşamalarını sağlamak adına her türlü tedbiri almaya devam edeceği vurgulandı.  

 

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