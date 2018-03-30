Polis Akademisi Giriş sınavı soruşturmasında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak son dalga operasyon kapsamında sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında Ankara dahil 24 ilde 30/03/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. 1 şüphelinin halen tutuklu olduğu anlaşıldı. 2012 yılı Polis Akademisi Giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin olarak tespit edilen toplamda 269 şüpheli öğrenciden, bu operasyon ile birlikte, hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı kaydedildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam ettiği bildirildi.