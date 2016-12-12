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Polis aracı yaya kadına çarptı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis aracı, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis aracı yaya kadına çarptı

12 Aralık 2016 11:01
Polis aracı yaya kadına çarptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Derince ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Otobüsten inen Esra G. (28) yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada İzmit istikametine seyreden 41 A 7263 plakalı polis aracı, otobüsün arkasından çıkan genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Esra G. yere düştü. Hemen genç kadının yanına gelen polis memurları olay yerine ambulans çağırdı. Kaza yerine gelen 112 ambulansında ilk müdahalesi yapılan Esra G., Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı Esra G.’nin kolunun kırıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Gürcan Yılmaz - Refik Fidan
KOCAELİ

Etiketler: polis aracı


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