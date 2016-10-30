Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Elazığ karayolu üzerinde bulunan 75 metrelik yol kavşağındaki bir benzin istasyonunda bekletilen zırhlı polis aracına zırh delici roketatarla saldıran teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Saklandıkları tespit edilen Fabrika Mahallesi’ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist öldürülürken, 2 terörist yakalandı. Evde yapılan aramada, roketatar, uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.