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Polis aşiret kavgasını son anda önledi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis, aşiret kavgasını düzenlediği operasyonla önledi.

Polis aşiret kavgasını son anda önledi

18 Haziran 2018 22:12

Kavgalı oldukları aileye baskın düzenlemeye hazırlanan 10 kişi gözaltına alınırken, 10 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde dün 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası polis ekipleri her iki aileyi de takibe aldı. Dünkü kavgada iki kişinin yaralandığı ailenin fertlerinin diğer aileye baskın yapmaya hazırlandığı belirlendi. Olayın aşiret kavgasına dönüşmemesi için düğmeye basan polis, baskın yapmaya hazırlanan ailenin yaşadığı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda 10 adet uzun namlulu silah ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. 

Dün öğleden sonra iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralanmış, çatışma anı ise cep telefonuyla görüntülenmişti.

Hüseyin Bozkurt
 

 

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