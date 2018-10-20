Polis, ATM dolandırıcılığını tek tek anlattı vatandaşları uyardı

Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen ATM dolandırıcılarının kullandıkları yöntem herkesi şaşırtıyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılanlar ATM başında uygulamalı olarak tek tek anlatarak, vatandaşları uyardı. Dolandırıcılık yöntemlerini aktaran ekipler, "Vatandaşlarımız en çok mağdur olduğu konulardan birisi banka ve kredi karlarının kötüye kullanılması suçu. Şüpheliler genelde kart kopyalama ve kamera aparatlarını ATM cihazlarına koyarak gerçekleştiriyorlar” dediler.

Vatandaşların alması gereken tedbirlerle ilgili bilgiler veren Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve kendilerine alması gereken bazı önlemler var. Elimde gördüğünüz bir kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneğidir. Şüpheli şahıslar kart kopyalama düzeneği ve kamere düzeneğini genel olarak bunlara benzer şekilde imal edip ATM'lere yerleştiriyorlar. Burada ki amaç kart kopyalama düzeneğinde kartın geçişi esnasında kartın bilgilerini manyetik alandan okuyarak elde etmek, kamera düzeneği ile vatandaşların şifresini tespit etmek. Böylelikle kart bilgileri ve şifrelerini elde etmiş oluyorlar” diye konuştu.

ATM'den para çeken vatandaşların genelde hep aynı ATM'yi kullanması gerektiğine işaret eden ekipler, "Nasıl ki kendimize bir mahalle bakkalı belirleyip sürekli oradan alışveriş yapıyorsak ATM'den çekim işlemi yaparken de aynı ATM'den yapın. Çünkü fiziki yapısı gözümüzde canlanır ve o ATM'de fiziki bir farklılık hissettiğimizde buna görebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Şifrenizin göstermeyiniz”

Dolandırıcıların ATM'ye kamera sistemi yerleştirilmesi durumunda şifrenin okunduğunu belirten görevliler, "Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de ATM'de işlem yapıldığı esnada şifrenizi kimsenin görmeyeceği şekilde bir elinizle şifrenizi girerken, diğer elinizle de şifreyi girdiğiniz tuşların görünmemesini sağlamak için kapatırsanız kart bilgileriniz elde edilse dahi şifreniz bilinmediği için yine kartınızdan harcama yapılmayacaktır. Kart kopyalama cihazını ve kamera düzeneğini genellikle yapıştırıcı maddeler ve çift taraflı bantlarla ATM üzerine yerleştirmekteler. Bunun kolaylığı bizim için şudur. Çift taraflı bant yada yapıştırıcı ile yapıştırdıklarında elimizle yokladığımızda mutlaka bir oynama payı oluyor. Bununla apart koyulup, koyulmadığına dair bir fikir elde etmiş olursunuz. ATM'ye kartınızı sokmadan önce mutlaka ATM'ye kartın takılmasını sağlayan bölümü elinizle yoklarsanız herhangi bir sonradan ekleme yapı olup, olmadığını anlayabilirsiniz ve tedbirinizi almış olursunuz. Onun haricinde ATM'lerde para yatırıp, çekerken paranın takılıp takılmamasıdır. Bu tamamen sizinle alakalı bir durum ve kullandığınız paranın kırışık olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Parayı çekerken de takılıp, takılmadığına bakarak çekebilirsiniz” diyerek uyardı.

"Herkes dikkatli olmalı"

Bankamatikten para çeken Muhsin Deveci isimli vatandaş, "Dikkat etmeye çalışıyorum fakat yaşı daha ilerlemiş vatandaşlarımız bu konudan bilgili değiller. Hırsızlık nereden olabilir, nasıl olabilir, bunlara baktım. Sonuç olarak bunlar faydalı bilgiler, herkesin dikkatli olmasını diliyorum. Masum biri gibi yanına gelip yardım etmek isteyenlere de pek fırsat vermemeleri ve şifrelerini paylaşamamaları gerektiğine inanıyorum. Bundan sonra kartın yerleştirildiği bölümün orijinal olup olmadığına bakacağım. Para verilen kısmın orijinal olup olmadığına bakılması gerekiyor. Normal düzeneğin dışında herhangi bir düzenek yapılıp, yapılmadığına bakılması gerekiyor. Birde şifremizi elimizle kapatarak girmek yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.