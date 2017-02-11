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Polis Avrupa'yı kana bulamaya giden DEAŞ'lıları yakaladı

Adana'da tutuklanan Danimarka ve İsveç uyruklu 2 DEAŞ üyesinin, sahte kimlikle Türkiye'ye girip kanlı eylem yapmak için Avrupa'ya gitmeye hazırlandıkları ortaya çıktı.

Polis Avrupayı kana bulamaya giden DEAŞlıları yakaladı

11 Şubat 2017 09:28
Avrupa'yı kana bulayacaklardı! - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube (TEM) ekiplerine, iki şüpheli olduğu yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler Seyhan ilçesinde şüpheli şahısların bulunduğu yere operasyon yaptı. Operasyonda yabancı uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı.

"Uzman sorgucu polisler DEAŞ'lıları çözdü"
Gözaltına alınan zanlıların üzerinden sahte mülteci kimliği çıktı. Ancak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve uzman sorgucu polisler tarafından sorgulanan zanlıların Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban (45) ve Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tofik Saleh (38) olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada ayrıca zanlıların 2014 yılında Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldıkları da belirlendi.

"İki kızını da DEAŞ'a götürdü"
Polis 10 gün boyunca yaptığı sorgulamada detaylı bilgilere ulaştı. Zanlılardan Saleh'in 2014 yılında eşi Fatime El Rudeyni ile iki kızını alarak Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeye çalıştığını, bu sırada eşinin vazgeçerek İsveç'e döndüğünü, Saleh'in iki kızıyla Suriye'ye geçtiğini belirledi. Ayrıca Rudeyni'nin, İsveç'e dönünce eşinin kızlarını kaçırıp DEAŞ'a götürdüğü yönünde suç duyurusunda bulunduğunu de belirledi.

"3 yıl boyunca silah ve bomba eğitimi aldılar"
Polis ayrıca yaptığı araştırmada iki zanlının 3 yıl boyunca Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldığını belirledi. Ancak zanlılar bunu kabul etmeyerek Avrupa'dan Suriye'ye Müslümanlara para, giyecek ve gıda yardımı yaptıklarını ileri sürdü. Polis, yaptığı çalışmada zanlıların üzerinden çıkan dijital malzemelerden zanlıların silahlı fotoğraflarına ulaştı.

"Avrupa'yı kanala bulamaya giderken yakalandılar"
Uzman polislerin yaptığı sorguda, zanlıların son 3 ay boyunca silah ve bomba eğitimine ağırlık verdiğini Avrupa'da büyük ve kanlı eylem yapmak için eğitildikleri, Türkiye'ye de bu nedenle sahte mülteci kimliğiyle girip Avrupa'ya geçmeye hazırlandıkları tesbit edildi. Adana polisi Avrupa'da geçtiğimiz yıl Paris'te yapılan eyleme benzer bir eylemin önüne geçti. Zanlılar dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, DEAŞ


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