İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık'ta yaşanan terör saldırısında ağır yaralanan Gaziantepli polis memuru Ufuk Bozgeyik (20) dün hayatını kaybederek şehit oldu. Şehit polis memuru Ufuk Bozgeyik’in cenazesi bugün Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirildi. Düzenlenen törende polis memuru olan baba Abdulkadir Bozgeyik şehit oğlunun tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.
Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, kurum amirleri, emniyet mensupları, şehit yakınlarını katıldı.
Şehidin naaşı Oğuzeli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Orhan Erkılıç