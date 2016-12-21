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Polis babadan şehit oğluna veda

İstanbul Beşiktaş'taki patlamada yaralanan ve dün şehit olan polis memuru Ufuk Bozgeyik için memleketi Gaziantep’te tören düzenlendi.

Polis babadan şehit oğluna veda

21 Aralık 2016 11:56
Polis babadan şehit oğluna veda - Tıkla İzle

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık'ta yaşanan terör saldırısında ağır yaralanan Gaziantepli polis memuru Ufuk Bozgeyik (20) dün hayatını kaybederek şehit oldu. Şehit polis memuru Ufuk Bozgeyik’in cenazesi bugün Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirildi. Düzenlenen törende polis memuru olan baba Abdulkadir Bozgeyik şehit oğlunun tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, kurum amirleri, emniyet mensupları, şehit yakınlarını katıldı.

Şehidin naaşı Oğuzeli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 

Orhan Erkılıç


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