Polis bacaklarına sarılı bandın altındakini görünce şaşkına döndü

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kentte uyuşturucu sevkıyatı yapılacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bazı bölgelerde kontrol noktaları oluşturdu. Kontrol noktalarında şüpheli şahısların bulunduğu araçları durduran ekipler, tek tek arama yaptı. Bir yolcu otobüsünde de arama yapan ekipler, bir şahsın bacaklarını bantla sardığını tespit etti. Şahsı araçtan indiren ekipler, bacaklarındaki bandı keserek içindeki torbaları çıkardı. Torbaları açan ekipler, 850 gram toz esrar ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Koray Ünlü