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Polis baskını sırasında ilginç görüntü

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 120 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Ekipler adresleri didik didik ararken, bir kadın polis memurunun arama yapılan evde uyuyan çocuğu korkutmamak için gösterdiği çaba kameralara yansıdı.

Polis baskını sırasında ilginç görüntü

08 Mayıs 2017 09:00
Polis baskını sırasında ilginç görüntü - Tıkla İzle

Kayseri İ Emniyet Müdürlüğü kentte düzenlediği operasyon ile uyuşturucu kullanan ve ticaretimi yapan şahıslara göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir tarafında yaptığı çalışmalar ile başarılı sonuçlar elde ederken, bugün sabah saatlerinde de 120 polisi katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.

37 ekip, 10 farklı adreste 10 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda, belirlenen evler didik didik arandı. Aranılan evlerde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah bulunurken, şüphelilerde gözaltına alındı.

"Polisin şefkati kamerada"

Öte yandan, polis şefkati de İHA kameralarına yansıdı. Arama yapılan evde uyuyan küçük çocuğu gören polis ekipleri, çocuğu uyandırmamak için yoğun çaba sarf etti. Uyanan çocuk ne olduğunu anlamayınca, polis ekipleri çocuğun korkmaması için ‘Sen uyu, biz anneni çağıralım’ diyerek çocuğu teselli etti.

Ali Göç

Etiketler: Kayseri, şafak operasyonu


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