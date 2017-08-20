Polis biber gazıyla etkisiz hale getirdi!

Olay, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 825. Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı tek çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenilen Sevil isimli kadın, öğle saatlerinde sinir krizi geçirerek kendini mutfağa kitledi. 10 yaşındaki oğlunun ‘kapıyı aç’ seslenişine cevap vermeyen kadın, ‘gidin buradan, kendimi öldüreceğim’ diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Sevil isimli kadının oğlu sokağa çıkarak, "Yardım edin! Annem kendini bıçaklıyor" diye bağırmaya başladı. Durumu öğrenen komşuların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve özel hareket ekipleri sevk edildi.

BAYILTICI SPREYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girerek kadını önce mutfağın kapısından ikna etmeye çalıştı. Elinde 2 bıçakla kendini mutfağa kapatan kadın ikna olmayınca polis bu sefer mutfak penceresinden seslendi. Polisin buradan yaptığı ikna çabalarına da, ‘sizi de öldürürüm kendimi de öldürürüm’ cevabı veren kadının feryatlarını ise apartmandaki komşuları korku içerisinde izledi. Polisin takviye ekip istemesinin ardından olay yerine gelen diğer ekipler, biber gazıyla kadına müdahale etmek için eve girdi. Kapıyı açan bir polis memuru kadına spreyle müdahalede bulunurken, diğer polis memuru ise kadının ellerindeki 2 bıçağı alarak etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği kadın spreyin etkisiyle ambulansa konulurken, bu kez ‘imdat ambulans’ diye bağırdığı gözlendi.

Kadın ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Suat Metin