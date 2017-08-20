Diğer
Kategoriler

Polis biber gazıyla etkisiz hale getirdi!

Antalya’da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen bir kadın, elinde 2 bıçakla kendini evinin mutfağına kilitledi. Kendisine yardım etmek isteyenlere "Gidin buradan, sizi ve kendimi öldürürüm" diyerek karşılık veren kadını polis, biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

Polis biber gazıyla etkisiz hale getirdi!

20 Ağustos 2017 15:55

Olay, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 825. Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı tek çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenilen Sevil isimli kadın, öğle saatlerinde sinir krizi geçirerek kendini mutfağa kitledi. 10 yaşındaki oğlunun ‘kapıyı aç’ seslenişine cevap vermeyen kadın, ‘gidin buradan, kendimi öldüreceğim’ diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Sevil isimli kadının oğlu sokağa çıkarak, "Yardım edin! Annem kendini bıçaklıyor" diye bağırmaya başladı. Durumu öğrenen komşuların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve özel hareket ekipleri sevk edildi.

BAYILTICI SPREYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girerek kadını önce mutfağın kapısından ikna etmeye çalıştı. Elinde 2 bıçakla kendini mutfağa kapatan kadın ikna olmayınca polis bu sefer mutfak penceresinden seslendi. Polisin buradan yaptığı ikna çabalarına da, ‘sizi de öldürürüm kendimi de öldürürüm’ cevabı veren kadının feryatlarını ise apartmandaki komşuları korku içerisinde izledi. Polisin takviye ekip istemesinin ardından olay yerine gelen diğer ekipler, biber gazıyla kadına müdahale etmek için eve girdi. Kapıyı açan bir polis memuru kadına spreyle müdahalede bulunurken, diğer polis memuru ise kadının ellerindeki 2 bıçağı alarak etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği kadın spreyin etkisiyle ambulansa konulurken, bu kez ‘imdat ambulans’ diye bağırdığı gözlendi.

Kadın ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Suat Metin 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç