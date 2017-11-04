Polis bir gecede 5 kişiyi gözaltına aldı

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 Kasım'da Yeşil Cami Mahallesi Topkapı mevkiinde İbrahim Devrim'e ait eve giren hırsızlar toplam 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, delillerden yola çıkarak, olayın failleri oldukları anlaşılan O.K ve F.G isimli şahısları Yeşilcami Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına aldı.

Uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı

Polis, gece 03.30 sıralarında şüpheli bir aracı takip edip ederek, Atatürk Caddesinde durdurdu. Araç içinde yapılan aramada bir adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat buldu. Olayla ilgili A.A, B.G, Ö.A gözaltında alındı. Her iki olayda yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları devam ederken, zanlılardan B.G'nin 2, Ö.A'nın da 1 suçtan yakalaması olduğu öğrenildi.

Halil Ataş