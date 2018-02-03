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Polis devriye gezerken gördü! ‘Bu mahallede böyle lüks araç olmaz’ dedi...

Adana'da polis, bir lüks otomobilin plakasında mühür olmadığını fark edip yaptığı çalışmada, otomobilin İstanbul'dan çalınarak başka bir plaka çıkartılıp kullanıldığını belirledi.

Polis devriye gezerken gördü! Bu mahallede böyle lüks araç olmaz dedi...

03 Şubat 2018 09:02

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri devriye görevi yaparken Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde park halinde duran lüks bir otomobilden şüphelendi.

Polis bu mahallede bu kadar lüks bir otomobilin olamayacağını düşünerek otomobil üzerinde yaptığı inceleme sırasında plakada mühür olmadığını fark etti.

Kaputu açıp şase numarasından kontrol yapıldığında ise otomobilin üzerinde 34 TF 8050 plakası olmasına rağmen gerçek plakasının 34 YK 1877 olduğu saptandı. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde otomobilin İstanbul'dan çalındığını ve başka bir plaka çıkartılarak Adana'da kullanıldığını tespit etti. Polis el koyduğu otomobili çalan şahısları bulmak için çalışma başlattı. 

Fatih Keçe

 

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