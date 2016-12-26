Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda Yağcılar Mahallesinde takip ettikleri İ.E., isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır 6 paket halinde esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramalarda 400 gram üzerinde esrar maddesi, hassas terazi, çok miktarda esrar satışında kullanılan küçük boy kilitli poşet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Polis ekipleri şahsı gözaltına aldığı belirtildi.

Remzi Şimşek