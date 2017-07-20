Polis ekipleri kaza yerinde sürücü aradı

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde-Merkez Bahçeşehir Mahallesi, Adana çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 51 KE 530 plakalı otomobil viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile refüjde buluna iki ağacı kırarak durabilen otomobil ana yola savruldu. Kaza yaptıktan sonra otomobilinden inen ve ismi öğrenilemeyen sürücü otomobilini kaza yerinde bırakarak kaza yerinden kaçtı. Otomobilin kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar olayı Polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri kaza yapan otomobilin içerisinde bir incelemelerde bulundu. Çevredeki görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaza yapan sürücünün otomobilden inip kaçtığı bilgisini alan polis ekipleri otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza yerine çağrılan çekici ile kaza yapan otomobil yoldan kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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