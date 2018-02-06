Diğer
Kategoriler

Polis ekipleri yaptıkları operasyonda tarihi eser ele geçirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi.

Polis ekipleri yaptıkları operasyonda tarihi eser ele geçirdi

06 Şubat 2018 16:22

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsat ilçesinde bulunan K.C., isimli şahsın evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında didik didik aranan ev içerisinde Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken Konuyla ilgili olarak K.C., isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.C., sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Cihan Kizir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç