Polis ekipleri yaptıkları operasyonda tarihi eser ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsat ilçesinde bulunan K.C., isimli şahsın evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında didik didik aranan ev içerisinde Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken Konuyla ilgili olarak K.C., isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.C., sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

