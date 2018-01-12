Diğer
Kategoriler

Polis el ele verdi, üniversiteli kızın canını kurtardı

Adana'da ailesiyle problemleri olduğu için Seyhan Baraj Gölüne atlayarak canına kıymak isteyen üniversite öğrencisi genç kız, polisler tarafından ele ele verilerek kurtarıldı.

Polis el ele verdi, üniversiteli kızın canını kurtardı

12 Ocak 2018 09:26
Polis el ele verdi, üniversiteli kızın canını kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi G.F.Ö. (26), üniversiteden çıkıp Seyhan Baraj Gölü set üzerine gelip kayalık kısmına geçerek buradan kendini göle attı. Set üzerinden geçen ve bu durumu gören sürücüler hemen polisi aradı. Polis olayı göl kenarında bulunan su altı polis amirliğine bildirdi. Bot ile hemen göle çıkan polis gölde kaybolmak üzere olan genç kızı tutup bota aldı. Polis bu sırada ambulansa da haber verdi.

Polis beresini kıza verip, montunu giydirdi

Gölden çıktığı için çok üşüyen genç kız ile yakından ilgilenen polis ona beresini takıp, montunu giydirdi. Polis ambulans gelen kadar kız üşümeye devam edince genç kızın üşümemesi için çok büyük gayret sarf etti. Bu sırada G.F.Ö., ailesiyle sorunları olduğu için ölmek istediğini, bu nedenle göle atladığını söyledi. Bir süre sonra olay yerine ambulans geldi. Genç kızı bottan çıkarmak için polis ele ele verip kurtarma zinciri oluşturdu. Sedyeye konan G.F.Ö., polisin ele ele vererek oluşturduğu zincir ile ambulansa kadar çıkartıldı. Daha sonra genç kız ambulansa konup Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen G.F.Ö.'ye devletin psikolog desteği sağladığı öğrenildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç