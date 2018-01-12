Polis el ele verdi, üniversiteli kızın canını kurtardı

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi G.F.Ö. (26), üniversiteden çıkıp Seyhan Baraj Gölü set üzerine gelip kayalık kısmına geçerek buradan kendini göle attı. Set üzerinden geçen ve bu durumu gören sürücüler hemen polisi aradı. Polis olayı göl kenarında bulunan su altı polis amirliğine bildirdi. Bot ile hemen göle çıkan polis gölde kaybolmak üzere olan genç kızı tutup bota aldı. Polis bu sırada ambulansa da haber verdi.

Polis beresini kıza verip, montunu giydirdi

Gölden çıktığı için çok üşüyen genç kız ile yakından ilgilenen polis ona beresini takıp, montunu giydirdi. Polis ambulans gelen kadar kız üşümeye devam edince genç kızın üşümemesi için çok büyük gayret sarf etti. Bu sırada G.F.Ö., ailesiyle sorunları olduğu için ölmek istediğini, bu nedenle göle atladığını söyledi. Bir süre sonra olay yerine ambulans geldi. Genç kızı bottan çıkarmak için polis ele ele verip kurtarma zinciri oluşturdu. Sedyeye konan G.F.Ö., polisin ele ele vererek oluşturduğu zincir ile ambulansa kadar çıkartıldı. Daha sonra genç kız ambulansa konup Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen G.F.Ö.'ye devletin psikolog desteği sağladığı öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

