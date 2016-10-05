Nazilli’de geçtiğimiz Perşembe akşamı, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli bayan polis memuru S.G. (34) ile demiryollarında hareket memuru olarak görev yapan Engin Gedik (36) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Engin Gedik, polis eşine beylik tabancısıyla ateş etmişti. Alnından vurulan S.G. ağır yaralanırken, Engin Gedik de silahı şakağına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Olay sonrası Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bayan polis memurunun sağ gözündeki görme yetisi ve konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi. Şakağına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Engin Gedik’in ise olaydan 1 hafta sonra hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Veysel Karahan