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Polis eşini vuran koca hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis eşini vurduktan sonra başına ateş ederek ağır yaralanan şahsın beyin ölümü gerçekleşti. Koca şiddetine maruz kalan bayan polis memuru ise görme ve konuşma yetisini kaybetti.

Polis eşini vuran koca hayatını kaybetti

05 Ekim 2016 15:58

Nazilli’de geçtiğimiz Perşembe akşamı, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli bayan polis memuru S.G. (34) ile demiryollarında hareket memuru olarak görev yapan Engin Gedik (36) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Engin Gedik, polis eşine beylik tabancısıyla ateş etmişti. Alnından vurulan S.G. ağır yaralanırken, Engin Gedik de silahı şakağına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Olay sonrası Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bayan polis memurunun sağ gözündeki görme yetisi ve konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi. Şakağına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Engin Gedik’in ise olaydan 1 hafta sonra hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. 

Veysel Karahan

Etiketler: asayiş haberleri, aydın haberleri


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