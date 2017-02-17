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Polis helikopterinin tespit ettiği şüpheli araç yakalandı

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) nedeniyle görevli bulunan polis helikopteri, Tabyalar'da bulunan şüpheli otomobilin yakalanmasını sağladı.


17 Şubat 2017 13:06

EYOF 2017 nedeniyle kent üzerinde sürekli uçan ve havadan denetim yapan polis helikopteri, dün saat 17.30 sıralarında Curling salonun arkasında bulunan tabyalar içerisinde bulunan 25 DD 532 plaka otomobilin şüpheli olduğunu Emniyet haber merkezine bildirdi. Bunun üzerine şüpheli otomobil, E-80 karayolunda Karskapı istikametine seyir halinde iken Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı iki ekip tarafından kontrollü bir şekilde durduruldu. Otomobil içinde her hangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Hakkında Erzurum 1. İcra Dairesi tarafından haciz ve yakalamalı kararı bulunan otomobile el konulurken, içinde bulunan 3 kişiden yoklama kaçağı olarak aranan V. H'ye tebligat yapıldı.

25 DD xxx plaka sayılı oto, trafik ekibi tarafından çekici marifetiyle çektirildi. 

Etiketler: 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, şüpheli araç


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