Polis her yerde bu 3 kadını arıyor! Kapı kapı öyle bir şey yapıyorlar ki...

Olay 1 Kasım tarihinde Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye gören 3 kadın, güpegündüz sokakları gezerek kimsenin olmadığı evleri tespit etti. 3 kadının evlerin girişinde bulunan paspasların ve çiçekliklerin altında bakarak anahtar aradıkları görüldü. Biri etrafta gözcülük yaparken diğer iki kadının ise her yeri didik didik araması anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aradıkları anahtarları bulamayan hırsızlık şüphelisi kadınlar evlerin kapılarını zorlayarak girmeye çalıştı. Ancak maksatlarına ulaşamayan kadınlar geldikleri gibi mahalleden ayrılarak kayıplara karıştı. Evlerine gelen vatandaşlar etrafın dağınık olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma ve polis kamera görüntülerinden yola çıkarak 3 kadını arıyor.

Seyfettin Aras

