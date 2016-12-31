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Polis iki kapkaççıyı aynı evde yakaladı

Adana'da farklı tarihlerde kapkaç yaptıkları iddiasıyla aranan iki zanlı, aynı evde yakalandı.

Polis iki kapkaççıyı aynı evde yakaladı

31 Aralık 2016 09:39

Edinilen bilgiye göre Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Hürriyet Sokakta meydana gelen ilk olayda 7 Aralık günü okuldan evine giden Ayaz P. isimli bir öğrencinin telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı.
İkinci olayda ise 21 Aralık günü Emine O. (19) yaya olarak evine giderken telefonla konuştuğu sırada bir kişi telefonunu alıp kaçtı. Polis, aynı yerde art arda iki kapkaç hadisesinin meydana gelmesi üzerine mahallede önlemlerini artırdı. Kapkaça uğrayan şahıslarla yapılan görüşmelerde zanlıların eşkalleri alınarak mahallede inceleme yapıldı. Yapılan araştırmada ilk olayı gerçekleştiren zanlının Umut K. (30) ikinci olayı gerçekleştiren zanlının ise Nazım K. (23) olduğu belirlendi.

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, Umut K.'nın Hürriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığını ikinci olayı gerçekleştiren Nazım K.'nın da onunla birlikte kaldığını tespit etti.  Eve yapılan baskında polis iki zanlıyı da yakaladı. Emniyetteki sorguda suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlılar, ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Şahıslardan biri, burada basın mensuplarının "neden kapkaç yaptınız?" sorusu üzerine, "Ayakkabı çaldık, kadın pazarladık. Kadınlara fuhuş yaptırmak için kapkaç yaptık" dedi. Zanlılar daha sonra adliyeye götürüldü.

Fatih Keçe

Etiketler: adana, kapkaççı


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