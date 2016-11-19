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Polis ile eylemciler karşı karşıya geldi : 15 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cinsel istismar suçlarına ilişkin verilen meclis önergesine karşı çıkan bir grup kadın eylemciden 15'i polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ile eylemciler karşı karşıya geldi : 15 gözaltı

19 Kasım 2016 00:15

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti milletvekilleri, cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 213. maddesine bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılması teklif etmişti. Teklife karşı çıkan Kocaeli Kadın Platformu üyeleri Belediye İş Hanı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. AK Parti'nin verdiği kanun teklifini protesto etmek isteyen gruba yönelik polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Emniyet güçlerinin eylemcilere OHAL kanunu gereği halka açık alanda eylem, yürüyüş ve basın açıklaması yapmalarının yasak olduğunu iletti. Bu sırada protesto gösterisini sürdürmek isteyen eylemciler slogan atmaya başladı. Ellerinde ki pankartlar ile yürümek isteyen Kocaeli Kadın Platformu üyelerine polis müdahalesi oldu. Eylemciler ve polis arasında yaşanan arbede sonrasında 15 kişi göz altına alındı.Gözaltına alınan kadınlar emniyete götürülürken diğer gurup ise olaysız bir şekilde dağıldı. 

Etiketler: eylemciler, Kocaeli, polis


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