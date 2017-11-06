Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca sonrası 1 kişinin öldüğü davada karar çıktı

24 Kasım 2016’da Köşk Mahallesi Gültepe Bulvarı askeri tel örgü yanında, 06 LAA78 plakalı otoda uyuşturucu madde satıldığı ile ilgili bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınarak beklenilmeye başlandı. İçerisinde 30 yaşındaki Gökhan Ö., 40 yaşındaki Salih S. ve 28 yaşındaki Sedat K.'ın bulunduğu otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp görevli polis memuru İ.B 'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Polis memurları N.M.Ö ve A.K aracın arkasından durması için ateş etti. Yapılan çalışmalar sonucu resmi bölge ekibi tarafından olay yerine 1 km uzaklıkta yakıtı bittiği için terk edilmiş halde bulunan otonun arka koltuğunda hareketsiz halde bulunan Gökhan Ö.'ün 112 görevlileri tarafından yapılan incelemesinde sırt tarafından ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği tespit etti.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Salih S.(40), Sedat K. (28) ile hayatını kaybeden Gökhan Ö.’nün şikayetçi ağabeyi İ.Ö. ve avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan polis memuru N.M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Tanık olarak dinlenen polis memuru V.Ö., Nazilli Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile verdiği ifadesinde, “Uyuşturucu takibi yapıyorduk. Araç trafiğe kapalı alana girdi. Araçtan indim, diğer aracın sağ tarafından Sedat K. Vardı. Elinde silah vardı, arkadaşları uyardım. Şüpheli araç tekrar ileri geri yaptı, polis aracına çarptı, ben kapıya asılı kaldım, araç geri geri giderek tekrar kaçtı. Bir polis arkadaşımızın kolu kırıldı, o ara bir arkadaşımız da uyarı ateşi yaptı. Şüpheli aracı başka bir ekip takip etti, sonraki aşamaları bilmiyorum” dedi.

Duruşma salonunda tanık olarak dinlenen başka bir polis memuru S.D. ise araç takibinde görevli olduğunu belirterek, “Biz arkadan gelen ikinci araçtaydık. Olay yerine kadar aracı takip ettik, aracı durdurduk, yanına giderken araç geri geri gelmeye başladı, polis aracına çarptı, bir arkadaşımız silah var diye bağırdı, o sıra silah sesleri duyuldu, sonra bir arkadaşımız da ‘yandım anam’ diye bağırınca silah yaralanması zannettik, yanına gittik, bu sırada şüpheliler kaçtı” diye konuştu.

Tutuklu sanık Salih S. ise olay sırasında başka bir araçtan yardım istediğini, cep telefonunun yanında olduğunu ancak o an ne yaptığını bilemediği için kimseyi arayamadığını söylerken, diğer tutuklu sanık Sedat K. de “Bize kimse dur ihtarı yapmadı. Alkollü ve ehliyet olmadığı için kaçtık. 1-2 el değil, 20 el ateş açıldı. Arkadaşımızı bırakıp kaçmadık, telefonum yoktu, o nedenle benzinliğe giderek yardım istedim” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Sedat K. ve Salih S.’ye ‘birden fazla kişi ile polise mukavemet’ suçundan 2 yıl, ‘polisi kasten yaralama’ suçundan 2 yıl, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 1 yıl ve yaralıya gerekli yardımda bulunmadıkları gerekçesiyle ‘ihmal suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere ayrı ayrı toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca mahkeme, tutuksuz yargılanan polis memuru N.M.Ö.’ye meşru müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına kanaat getirerek beraatına karar verdi.

Şeref Kahraman