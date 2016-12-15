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Polis ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

Bursa’da çok sayıda suçtan sabıkalı uyuşturucu satıcısı iki kişi ile polis arasında çatışma yaşandı.

Polis ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

15 Aralık 2016 11:30

Av tüfeği ve tabancayla ateş eden şahıslar, polis tarafından vuruldu. Yaralı halde otomobille kaçmaya çalışan iki uyuşturucu satıcısı, Ankara yolunu birbirine kattı. Yaralı uyuşturucu satıcısının kullandığı lüks otomobil karşı şeritten gelen bir otobüse çarpınca iki zanlı kıskıvrak yakalandı.

Bursa’yı ayağa kaldıran olay, dün gece Ankara Yolu Otosansit Sanayi Sitesinde yaşandı. İddiaya göre, çok sayıda suçtan sabıkası ve araması bulunan A.K. (32) ile Y.G. (25) isimli uyuşturucu satıcılarının içerisinde bulunduğu 34 LH plakalı lüks otomobili çevre yolunda takibe alan Bursa polisi, zanlılara Vakıf Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada baskın yaptı. Polisi karşısında gören iki zanlı kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından zanlılar Otosansit Sanayi Sitesi'ne girdi. Giriş çıkışları kapatan polis, zanlıları sanayi sitesi içerisinde kıstırdı. Otomobilden inen iki zanlı pompalı tüfek ve tabancayla polise ateş açıp uzun süre çatıştı. Çatışma sırasında zanlılardan A.K. ayağından, arabaya binmeye çalışan Y.G. ise kalçasından vuruldu. Yaralı halde otomobile binen zanlılar tekrar kaçmaya başladı.

Lüks otomobilden ateş açarak Ankara yolu üzerine çıkan zanlılar karşı şeritten gelen bir otobüse çarpınca Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaralı halde gözaltına alınan iki zanlı olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken A.K.’nın daha önce de polisle çatışmaya girdiği ancak kaçtığı öğrenildi. Otomobilde yapılan inceleme bir adet pompalı tüfek bir adet tabanca ve yüklü miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Samet Doğru - Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, çatışma, polis, uyuşturucu satıcıları


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