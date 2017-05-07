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Polis izinsiz gösteriye müdahale etti: 34 gözaltı

Denizli’de, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Müdahalenin ardından 34 kişi gözaltına alındı.

Polis izinsiz gösteriye müdahale etti: 34 gözaltı

07 Mayıs 2017 09:20

Denizli’nin Candoğan Parkında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için izinsiz gösteri yapan 34 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli siyasi partinin gençlik kollarından oluşan grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak amacıyla Candoğan Parkında bir araya geldi. Park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, kalabalığın dağılmasını konusunda uyarıda bulundu. Ancak grup, uyarılara aldırmayıp slogan atmaya devam etti.

Polis daha sonra izinsiz eylem yapan gruba müdahale ederek, 34 kişiyi gözaltına alındı.

Medeni Topaloğlu 

Etiketler: Denizli


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