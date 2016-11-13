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Polis-jandarma işbirliğiyle 'bomba' uygulaması

Adana'da kentin 5 noktasında polis ve jandarma işbirliğiyle halkın can güvenliğini sağlamak için "Ahir" adlı bomba uzmanı köpekle "Canlı bomba ve bomba yüklü araç" uygulaması yapılıyor.

Polis-jandarma işbirliğiyle bomba uygulaması

13 Kasım 2016 10:33

Son zamanlarda canlı bomba ya da bomba yüklü araçla eylem yapılmasından dolayı Adana Emniyet Müdürlüğü ve Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Gücünü birleştiren jandarma ve polis, kentin 5 ayrı yerinde arama noktası oluşturarak şehre giren bütün araç ve şahısları tek tek arıyor. Aramalara jandarma ekiplerinin bomba eğitimli köpeği "Ahir" de katılıyor. "Ahir" durdurulan bütün araçlarda bomba olup olmadığını kontrol etmek için hassas burnuyla aramaya katılıyor. Polisler ise durdurulan bütün araçlardaki şahısların önce üzerlerini arayıp daha sonra da kimlikten GBT sorgusu yapıyor.
Polis ve jandarma bu uygulamayı yaparken uzun namlulu silahlarla polis ve jandarma komandolar ise çevrede eller tetikte güvenlik önlemi alıyor. Komandolar uygulama alanını gören bir yerde kamufle olarak arazide uzun namlulu silahlarıyla herhangi bir saldırı olasılığına karşı önlem alıyor. Ekipler bu 5 noktayı zaman zaman değiştiriyor. Uygulama yaparken de polis ve jandarma şok baskın mantığıyla hareket ediyor.

"Uygulamada suikast amaçlı roketatarlar ele geçirilmişti"
Adana'da geçen mart ayında yapılan uygulamalar sırasında bir otomobil içinde Rus yapımı RPG-29 roketatar, 3 roketatar mühimmatı ve dijital zaman ayarlı ateşleme rampası ele geçirilmiş, roketatarın ele geçirildiği araçtaki 2'si kadın 3 kişi yakalanmış, soruşturma kapsamında Adana'da 3, İzmir, İstanbul, Antalya, Mersin, Mardin ve Gaziantep'te 1'er kişi gözaltına alınmış, toplam 12 kişiden 2 kadının da bulunduğu 10 kişi tutuklanmış, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Polis yaptığı araştırmada bu roketatarlarla İstanbul'da sansasyonel bir eylem yapılacağı bilgisine ulaşmıştı.
Polis ve jandarma ortak hareket ederek yaptığı bu uygulamalarla vatandaşın can güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: bomba uygulaması, Polis-jandarma


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